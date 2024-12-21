Beykoz'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Beykoz'da dik yokuştan inen bir kamyon kayarak devrildi. İçindeki 2 kişi yaralandı.

21.12.2024 23:21
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Beykoz'da kamyon devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL - Beykoz'da dik yokuştan aşağa doğru inen bir kamyon kayarak devrildi. Devrilen kamyonda bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu şoförün kullandığı 34 BPY 48 plakalı kamyon dik bir yokuştan aşağa inerken yolun sonunda kayarak devrildi. Olay nedeniyle kamyonun şoförü ve yanındaki kişi sıkışarak yaralandı. Sıkışan şahıslar, kazayı gören vatandaşların yardımı ile kamyondan çıkarıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişiler, ambulansa teslim edilip Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anını gören Aytekin Yıldız, " Bayır aşağa kaymaya başladı, yaralıyı arkadaşla beraber biz çıkarttık. İki yaralı var, ambulans geldi hastaneye götürdü." dedi

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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