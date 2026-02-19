Beykoz'da Kamyon Tıra Çarptı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Beykoz'da Kamyon Tıra Çarptı: Sürücü Yaralı

Beykoz'da Kamyon Tıra Çarptı: Sürücü Yaralı
19.02.2026 08:38
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, tıra arkadan çarptı. Sürücü yaralı, trafik tek şeride düştü.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon, aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 06.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 AHJ 028 plakalı kamyon seyir halindeyken, aynı yönde seyreden 48 YK 895 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyon sürücüsü sıkışarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve otoyol jandarması sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü kamyondan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay esnasında, jandarma ekipleri trafik akışını tek şeride düşürerek güvenlik önlemi aldı. Yolda uzun süre trafik oluşurken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Olay, Son Dakika

08:48
