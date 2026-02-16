Beykoz'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Beykoz'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Beykoz\'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
16.02.2026 03:26
Beykoz\'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
Beykoz'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralandı.

Beykoz'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Beykoz Riva Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BZB 148 plakalı hafif ticari araç ile 61 KT 129 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlar içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun mesai harcadı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza sonrası bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza mahallinde detaylı delil toplama çalışması yürüttü. Ekiplerin incelemeleri sırasında Beykoz Riva Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

