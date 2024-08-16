3.Sayfa

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi

İSTANBUL - Beykoz'da ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangın, İstanbul Beykoz İlçesi, Gümüşsu Mahallesi'nde saat 17.20 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle başka alanlarda yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve yangına müdahale etmesi için yangın söndürme helikopteri gönderildi.Yangına ekipler tarafından hem karardan hem de havadan müdahale edildi. Çıkan yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.