Beykoz'da Sokak Köpekleri Saldırıya Neden Oldu

20.08.2025 10:19  Güncelleme: 10:24
Beykoz Tokatköy Mahallesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Saldırıdan kaçmaya çalışan Hanife Bacı ise yüksekten düşerek yaralandı. Olayla ilgili mahalleli, Beykoz Belediyesi'ne şikayette bulunacak.

Beykoz'da 6 yaşındaki çocuk başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Aynı mahallede oturan Hanife Bacı'nın ise, köpeklerden kaçtığı esnada yüksekten düşme sonucu ayak lifleri yırtıldı.

Olay, Beykoz Tokatköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Umut Çakır ve kardeşi, babalarının çalıştığı işletmeye giderken mahalledeki başıboş sokak köpeklerini saldırısına uğradı. Saldırı sonucu küçük çocuk yere düşerek yaralanırken mahalleli hızlıca yardıma gelerek çocukları saldırıdan kurtardı. Hastaneye kaldırılan ufak çocuğa kuduz aşısı uygulandı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aynı köpeklerden kaçarken yüksekten düştü

Mahallede bulunan başıboş sokak köpekleri aynı mahallede oturan Hanife Bacı'ya saldırdı. Bacı, köpeklerden kaçtığı esnada yüksek bir yere çıkarak kurtulmak istedi. Köpeklerden kurtulmaya çalışan kadın bu esnada düşerek bacağından yaralandı. Ayak lifinde yırtık olduğu tespit edilen kadının ayağı alçıya alındı. Yaklaşık 20 gündür evde yatan Hanife Bacı, Beykoz Belediyesi'nden köpekleri toplamadıkları için şikayetçi olacaklarını belirtti.

"Panikle merdivenden kendimi aşağı attım"

Köpeklerden kaçtığı esnada ayağından yaralanan Hanife Bacı, "Zerzevatçının yanına çıktığım sırada merdivenden çıkar çıkmaz köpek üzerime saldırdı. Kaçmak için yüksek bir yere çıktım ama bu kez diğer taraftan tekrar üstüme gelmeye kalktı. O sırada başka bir siyah köpek de havlayarak bana doğru koştu. Panikle merdivenden kendimi aşağı attım, düşünce de ayağımdan lif koptu. 20 gündür yatıyorum. Bu konuda Beykoz Belediyesi'nden şikayetçiyim. Yaklaşık 20 gündür defalarca arayıp bu köpeğin alınmasını istedim ama herhangi bir işlem yapılmadı. CİMER'e de şikayette bulundum, oradan da geri dönüş olmadı. Biz de hayvanları seviyoruz ama insanların canını yakacak şekilde başıboş dolaşmalarını istemiyoruz" dedi.

"Bu travma kolay kolay atlatılacak gibi değil"

Köpeklerin saldırdığı çocuğun babası Vedat Aydoğan, "Çocuklarım dükkana doğru gelirken başıboş köpekler peşlerine düşmüş. Çocuk korkunca köpekler de saldırmaya kalkmış. O sırada boğuşma yaşanmış. Olayı görenler arabalarıyla müdahale etmeye, ayırmaya çalışmış. Çocuğum dizini yere vurmuş, sırtı da yere çarpmış, kemiğe kadar darbe almış. Büyük bir korku yaşadı. Olayın ardından sağlık ocağına gidip aşılarını yaptırdık, pansuman yapıldı, yaraları sarıldı. Köpek önce kızımın üzerine koşmuş, ardından oğluma saldırmış. Kızım kaçmayı başarmış ama oğlum köpeğin hedefi olmuş. Saldıran köpek hala orada duruyor. Kaçamayanları yakaladılar, kaçan köpekler ise ortadan kayboldu. Çocuğum büyük bir korku yaşadı, rüyalarında bile köpeklerden kaçtığını söylüyor. Bu travma kolay kolay atlatılacak gibi değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

10:09
Hükümetle memur sendikaları anlaşma sağlayamadı Memur-Sen zam teklifini hakem kuruluna götürüyor
Hükümetle memur sendikaları anlaşma sağlayamadı! Memur-Sen zam teklifini hakem kuruluna götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
