İstanbul'un Beykoz ilçesinde tehlikeli şerit değiştirerek trafik kazasına neden olan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücüye 90 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyeti iptal edildi, aracı ise 2 ay trafikten men edildi.

Olay, Beykoz ilçesi Riva Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan bir sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek ilerlediği sırada kazaya neden oldu. Olayın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kazaya neden olan sürücünün kimliğini tespit ederek şahsı yakaladı.

Ehliyeti iptal edildi, aracı trafikten men edildi

Jandarma ekiplerince yapılan işlemler kapsamında sürücüye 90 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Aday sürücü statüsünde olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen şahsın kazaya karıştığı araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan jandarma tarafından yapılan açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekilerek, "Trafikte yapılan her kural ihlali, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli araç kullanarak hem kendi hayatınızı hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atmayın" ifadelerine yer verildi.