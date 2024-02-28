Beykoz Örnekköy'de 2 katlı fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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Beykoz Örnekköy'de 2 katlı fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Beykoz Örnekköy\'de 2 katlı fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Beykoz Örnekköy'de 2 katlı bir fabrikada yangın çıktı.

28.02.2024 16:42
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Beykoz Örnekköy'de 2 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Örnekköy, İtfaiye, Olay, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz Örnekköy'de 2 katlı fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz Örnekköy'de 2 katlı fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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