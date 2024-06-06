Beylikdüzü E-5'te alkollü sürücü polisten kaçtı, kaza yaptı - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5'te alkollü sürücü polisten kaçtı, kaza yaptı

Beylikdüzü E-5'te trafik polislerin dur ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaparak durdu. Sürücünün alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığı ileri sürüldü. Olayda polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.

06.06.2024 11:04
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Beylikdüzü E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5'te trafik polislerin dur ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaparak durdu. Yaşanan anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sürücünün alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığı ileri sürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü E-5'te yaşandı. Edinilen bilgilere göre yolda uygulama yapan polis ekipleri bir araca dur ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısını dikkate almayan sürücü yanındaki kişiyle birlikte kaçmaya başladı. Kaçan araç Avcılar'da bariyere vurarak kaza yaptı kovalamaca son buldu. Polis ekibi araç içinde bulunan iki kişiyi yere yatırıp kelepçeledi. Şahısların alkollü olduğu iddia edilirken gözaltına alındıkları bilgisine ulaşıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, şahısların polisten kaçması, kaza yapmaları, polisin gözaltına alması yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü E-5'te alkollü sürücü polisten kaçtı, kaza yaptı - Son Dakika

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