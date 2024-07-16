Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı: Denize düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı: Denize düşen adam hayatını kaybetti

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Beylikdüzü marina önlerinde meydana gelen bir kaza sonucu, bir tekne ile bot çarpıştı. Çarpışma sonucunda botun içinde bulunan Selçuk Mahanoğlu denize düşerek hayatını kaybetti. Mahanoğlu'nun cansız bedeni, 6 saatlik çalışmanın ardından kıyıya yakın bir alanda bulundu. Olayın detayları ve Mahanoğlu'nun ölüm nedeni ise yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.

16.07.2024 08:54
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Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı: Denize düşen adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü marina önlerinde bir tekne ve botun çarpışması sonucu botta bulunan Selçuk Mahanoğlu (41), denize düşerek hayatını kaybetti. Mahanoğlu'nun cansız bedenine 6 saatlik çalışmanın ardından kıyıya yakın bir alanda ulaşıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü marina önlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir tekne ve bot bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle botta bulunan Selçuk Mahanoğlu dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen Mahanoğlu kısa süre içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polis sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi denizde uzun süre arama yaptı. Deniz polisi ve kurbağa adamların 7 saatlik çalışmasının ardından Mahanoğlu'nun cansız bedenine kazanın olduğu alanın yaklaşık 150 metre ilerisinde ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonra talihsiz adamın cansız bedeni, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahanoğlu'nun asıl ölüm nedeninin yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı: Denize düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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