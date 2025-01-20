Beylikdüzü'nde 145 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 145 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NARKOKAPAN-8 operasyonunda Beylikdüzü'nde 145 kg metamfetamin yakalandı.

20.01.2025 09:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen NARKOKAPAN-8 operasyonunda 145 kil metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-8" operasyonunda; 145 Kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, "Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, 106 kilo sıvı metamfetamin, 34 kilo kile emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kilo kristal halde metamfetamin, 7 kilo ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde 145 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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