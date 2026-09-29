Beylikdüzü'nde alev alan otomobilde mahsur kalan sürücüyü bir vatandaş kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde alev alan otomobilde mahsur kalan sürücüyü bir vatandaş kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü\'nde alev alan otomobilde mahsur kalan sürücüyü bir vatandaş kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün sabah Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bir işletmeye daldı. Sürücü, aracın alev almasıyla içeride mahsur kalırken kazayı gören bir vatandaş tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir işletmeye daldı. Kaza sonrası aracında çıkan yangında mahsur kalan sürücü çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar kamerada.

Kaza, dün sabah 03.55 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 MCD 764 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işletmeye daldı. Kazaya karışan otomobil, sürücüsü içerisindeyken alev aldı. O sırada kazayı fark eden bir vatandaş araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, işletmeye dalan otomobilin alev aldığı kazayı fark eden bir vatandaşın ise yanan arabadan sürücüyü kurtardığı anlar yer aldı. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
BeylikdüzüOsmangazi3. SayfaKurtarmaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri Kar yağışı başladı Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:06
“Bizi kim alabilir“ dedi, sonu kötü oldu
"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:50
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 14:51:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde alev alan otomobilde mahsur kalan sürücüyü bir vatandaş kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei