Beylikdüzü'nde E-5 yan yolda kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde E-5 yan yolda kaza: 3 kişi yaralandı

Beylikdüzü\'nde E-5 yan yolda kaza: 3 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde E-5 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücü alkollü değildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 20:19
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Beylikdüzü'nde E-5 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında E-5 yan yol Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FLL 946 plakalı araç, kaldırıma çıkarak önce yürüyen 3 yayaya, ardından bir oto galerinin duvarına çarptı. Araçtaki yabancı uyruklu 4 kişiden biri kaza sonrası kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mustafa K., Doğukan K. ve M.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü ve araçta bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Sürücünün yapılan kontrolde alkollü olmadığı tespit edildi.

Kazada oto galeride park halindeki iki araç da hasar görürken, kaza yapan araç çekici yardımıyla olaş yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde E-5 yan yolda kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde E-5 yan yolda kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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