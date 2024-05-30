Beylikdüzü'nde bir otomobil yanarak kül oldu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde bir otomobil yanarak kül oldu

Beylikdüzü'nde Ambarlı Liman Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Araç vatandaşların yardımıyla söndürülürken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücü ve yanındaki kişi araçtan inerken alevler kısa sürede otomobili sardı. Yangın, itfaiyenin soğutma çalışmasıyla kontrol altına alındı.

30.05.2024 17:27
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Beylikdüzü'nde Ambarlı Liman Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Araç vatandaşların yardımıyla söndürülürken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Yangın, saat 16.10 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu, Esenyurt istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 EPY 586 plakalı binek araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araçtaki dumanlar aleve dönerken sürücü ve yanındaki kişi aşağıya indi. Alevler kısa sürede otomobilin büyük bölümünü sardı. Yoldan geçen vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevleri kontrol altına alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ise soğutma çalışması yaptı. Bölgede yoğun trafik yaşandı.

Yaşananları anlatan sürücü Faik Çimen, "Yolda yavaş gidiyordum bir anda duman gelmeye başladı. Sağa yanaştım. Ateş çıkmaya başladı. Sağ olsunlar yolda duranlar tüple müdahale etti. O anda 3-4 kez patlamalar oldu araçta. Bir anda yandı araba" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde bir otomobil yanarak kül oldu - Son Dakika

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