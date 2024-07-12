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Beylikdüzü'nde boğulup 6 parçaya ayrılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurum'una getirildi

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde 23 gün önce iş görüşmesi için Esenyurt'ta bir eve giden ve öldürüldükten sonra bedeni 6 parçaya ayrılan Erza Raziye Asar'ın cenazesi Adli Tıp morguna getirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Hürriyet Mahallesi'nde cadde üzerinde vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine inceleme yapan polis ekipleri, parçalara ayrılmış poşet içindeki bir cesetten konunun geldiğini tespit etmişti. Yapılan incelemenin ardından polis yaptığı çalışmada, cesedin 23 gün önce kaybolan Erva Raziye Asar'a ait olduğu belirlemişti.

Asar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Asar'ın cenazesi ailesine teslim edilecek.