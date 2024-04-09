Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Çiftin Dehşet Anları Ortaya Çıktı

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Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki Murat B. ile Şeyda Nur B. çiftinin dehşete düşüren olaydan saniyeler önce sokakta yürüdüğü anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Murat B., geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yle aynı gece konuşmak için Küçükçekmece'de buluşarak Beylikdüzü'ne kadar beraber gelmiş, aralarında bir süre sonra çıkan tartışma sırasında adam, kadını sokak ortasında defalarca kez bıçaklamıştı. Polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırmıştı. Gözaltına alan Murat B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Dehşete düşüren olaydan saniyeler önce çiftin yürüdüğü anlar ortaya çıktı

Yaşanan olaydan önce Şeyda Nur B ile Murat B'nin, sokak üzerinde beraber yürüdükleri anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, boşanma aşamasındaki çiftin beraber yürüdükleri ve bıçaklama esnasında çevredeki vatandaşların kaçtığı anlar yer aldı. - İSTANBUL