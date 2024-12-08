Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Geniş Video İzle

Beylikdüzü'nde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

08.12.2024 02:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde binadaki doğalgaz patladı: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binanın bodrum katından meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 3 bina sakinin de yaralandığı patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde 14 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Doğalgazın patlaması sonucunda olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada, 3 kişi yaralanırken, 1 bina sakini de patlama sonrası oluşan enkazın altında kaldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin binada yaptığı çalışmalar sonucunda ise enkaz altında kalan 1 kişi ölü olarak çıkarıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan, binada doğalgaz nedeniyle gerçekleşen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:02 Şam’dan önceki son kale muhaliflerin elinde Rejim, Humus’tan tamamen çekildi Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi
23:00 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici
22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 03:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.