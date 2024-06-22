Beylikdüzü'nde düğün konvoyunda çakar sistemi kullanan sürücüye para cezası

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Beylikdüzü'nde düğün konvoyunda çakar sistemi kullanan sürücüye polis ekipleri tarafından 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu'da meydana geldi. M.Ş. isimli şahıs düğün konvoyunda çakar siren sistemi kullandı. Konvoyda siren çalarak çevreye de rahatsızlık veren şahıs, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aynı gün yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlem yapılmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahsa, 'Mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı veya sesli cihaz takılması ve kullanması' suçundan 6 bin 439 lira para cezası kesildi. Ayrıca ekipler tarafından araç koruma şerhi olmadığı tespit edilen aracın siren sistemi söküldü. - İSTANBUL