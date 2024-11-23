Beylikdüzü\'nde Fabrika Yangını

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Beylikdüzü'nde yanan fabrika böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesindeki plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları 11 saattir devam ediyor.

Yangın, gece saat 04.00 sularında Beylikdüzü ilçesinde Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Lodos'unda etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarında 11'inci saate gelindi. Öte yandan binanın birinci ve ikinci katında çökme, kolonlarda ise çatlaklar meydana geldiği öğrenildi. Lodos ve yağmur nedeniyle müdahalede güçlük geçen itfaiye ekiplerinin, yangının çevredeki fabrikalara sirayet riskini önledikleri öğrenildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.