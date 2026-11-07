Beylikdüzü\'nde felç kalan 72 yaşındaki adamın oğlu sürücüye tepki gösterdi

İstanbul Beylikdüzü'nde 72 yaşındaki adama oturduğu sitenin kapısının önünde çarpan araç, felç bıraktı. Yaşlı adam hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken sürücü ise karakoldan serbest bırakıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Duran Darendeoğlu (72) oturduğu sitesinin kapısının önünde karşıdan karşıya geçerken hızla gelen araç çarptı. Ağır yaralanan Darendeoğlu hastaneye kaldırıldı.

Bilinci açık denildi

İddiaya göre, hastanede tedavi altına alınan 72 yaşındaki adam için polislere bilinci açık denilmesi üzerine sürücü savcılık tarafından çarpan sürücü serbest bırakıldı. Darendeoğlu ise vücudunda kırıklar, ve beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Günlerdir yoğun bakımda kalan adam entübe edilirken yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan anları anlatan ve babasının durumu ile ilgili bilgi veren Gökhan Darendeoğlu, "Şahıs 80 yaşında üzerinde olduğu için sanırım iyi niyet kullanarak salmışlar. Benim babam şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Sol kolu sol kalçası kırık doktorlar hiç ümitli konuşmuyor. Entübe durumda. Bu haldeyken şahısın bu şekilde evde rahatça oturmasını biz kabullenemiyoruz. Bize hiç ulaşamadılar insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bugün bir kediye bir köpeğe vurduğumuzda bile içimiz el vermiyor dönüp gitmeye. Ama bunlar bir geçmiş olsunu bile çok gördüler bize. Babam 72 yaşında bir dakika yerinde duramayan yaşı gereği gezen tozan birisiydi. Böyle bir insanın bütün yaşam fonksiyonlarını elinden aldılar" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, adamın karşıdan karşıya geçerken hızla aracın çarpması yer aldı.