Beylikdüzü'nde Gençler Arasında Kavga: Yumruk ve Tekmelerle Saldırdılar

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Beylikdüzü'nde iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran gençlerin caddeyi ringe çevirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, kavgaya karışan şahıslardan birinin aracıyla 2 kişiye çarptığı iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında artan tansiyon sonrası, gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak caddeyi adeta boks ringine çevirdi. Gençlerin birbirilerine saldırdığı caddeden araçlar geçemeyince trafik oluştu. Yumrukların konuştuğu kavgada, gençlerden birinin aracıyla 2 kişiye çarptığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kavga eden gençler, olaya kimse müdahale etmeden ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grup gencin yumruklarla birbirlerine saldırdığı görülüyor. - İSTANBUL