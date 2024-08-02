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Beylikdüzü'nde iş yerinde büyük yangın

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü Haramidere'de bulunan bir iş yerinde geniş çaplı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 22.10 sıralarında Beylikdüzü Haramidere'de bulunan bir iş yerinden çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın alevleri kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.