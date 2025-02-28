Beylikdüzü'nde İstitnat Duvarı Çöktü, Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde İstitnat Duvarı Çöktü, Bina Tahliye Edildi

Beylikdüzü\'nde İstitnat Duvarı Çöktü, Bina Tahliye Edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde 4 katlı bir binanın yanında yapılan inşaat nedeniyle istinat duvarı çöktü. Olay sonrası bina tahliye edildi ve mühürlendi.

28.02.2025 14:17  Güncelleme: 14:22
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İstanbul Beylikdüzü'nde 4 katlı bir binanın yanında yapılan inşaat ve son zamanlarda etkili olan kar yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü. Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemeler devam ederken, binada oturan vatandaşlar tahliye edilip bina mühürlendi.

Olay, dün Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı Akman Apartmanı'nın yanında yapılan inşaat sırasında son zamanlarda yaşanan yağışların da etkisiyle istinat duvarı çöktü. Bina girişindeki kamelya yan yattı. Olay yerine ihbar üzerine Beylikdüzü Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler yapılan incelemelerin ardından betonun tekrar güçlendirilmesi ve inşaatına karar verdi. Bina içinde yaşayan 3 aile ise tahliye edildi. Apartmanın kapısına mühür vuruldu. Bina ve çevresi dron ile görüntülenirken yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

Çevrede esnaflık yapan bir vatandaş ise, "Burada esnafım sonradan gördüm. Çökmüş ama kimsede bir şey yok. Binayı boşaltmışlar kimseye zarar gelmemesi için" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde İstitnat Duvarı Çöktü, Bina Tahliye Edildi - Son Dakika

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