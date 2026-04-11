Beylikdüzü'nde Kadın Sürücüye Hakaret Eden Şahıs Yakalandı
Beylikdüzü'nde Kadın Sürücüye Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

11.04.2026 16:50
Trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret eden A.E.S., sosyal medya sayesinde yakalandı.

Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret eden şahıs, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası yakalandı. Sürücüye 180 bin ceza yazılırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.E.S.(52) trafikte tartıştığı kadın sürücüyü aracıyla takip edip küfürler savurdu. Şahıs, kadın sürücünün kendisine "çocuğum var ne olur git" demesine rağmen küfür edip aynasına vurdu.

O anlar kadın sürücü tarafından kaydedildi

Görüntülerin kadın sürücü tarafından kaydedilip sosyal medyada yayınlamasının ardından Sivil Trafik Büro harekete geçti. Ekipler şahsı kısa sürede plakasından tespit edip yakaladı.

Israrlı takibe 180 bin lira ceza

A.E.S.'ye kadın sürücüye saldırı amacıyla ısrarla takip etmesi nedeniyle 180 bin ceza ve hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokup, hakaret ettiği için adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

16:42
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Karabağ büyük tehlikeyle karşı karşıya
Azerbaycan alev alev! Karabağ büyük tehlikeyle karşı karşıya
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
