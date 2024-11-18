Beylikdüzü'nde Kazaya Neden Olan Yolda Kum Yığını - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kazaya Neden Olan Yolda Kum Yığını

Beylikdüzü'nde bir inşaat firması yolu kapatınca araç kum yığınına saplandı, can kaybı olmadı.

18.11.2024 23:22
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Beylikdüzü'nde bir inşaat firmasının iki şeritli yolun üzerine inşaat kumu döküp, uyarı levhası koymadan yolu kapatması kazaya neden oldu. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, akşam mffh 21.30 sularında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaat firması cadde üzerindeki şantiyede kullanılacak kumu iki şeritli yolun bir şeridine dökerek yolu kapattı. Bir şeridi kumla kapatan firmanın yolun çevresine uyarı levhası koymadığı öğrenildi. Cadde üzerinde 34 BSB 096 plakalı aracıyla seyreden Mehmet F. isimli sürücü, yolun bir şeridini kapatan kumu fark etmeyerek aracıyla kum yığınına saplandı. Sürücü Mehmet F.'nin hızlı gitmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Kazaya Neden Olan Yolda Kum Yığını - Son Dakika

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