İstanbul\'da esrarengiz olay! Bodrumda 2 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yer alan bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

MÜDAHALE İÇİN GİREN 2 İTFAİYE ERİ DE ZEHİRLENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.

KİMYASAL MADDE ŞÜPHESİ

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.