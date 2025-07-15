İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yer alan bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.
Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da esrarengiz olay! Bodrumda 2 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı - Son Dakika
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