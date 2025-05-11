Beylikdüzü\'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında

barış özcan:

Şöförün içi uyuyor, diğer videoda görüldüğü gibi fren bile yapmıyor ve durağa çok hızlı giriyor. Seçim vaadi yüzünden tecrübeli şöförler emekli edilip, minibüs şoförü kıvamındaki şöförler seçim vaadi olarak işe alınıyor, denetimde yok, bakımları zaten düzgün yapılmıyor, sonuçta vatandaş zarar görüyor.