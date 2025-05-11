Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüse çarpan otobüsün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.
1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)