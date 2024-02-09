Beylikdüzü\'nde Metrobüs Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde şoförü olduğu metrobüsün arızasına bakmak için indiği sırada başka bir metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden Eyüp Maytalman'ın cenazesi adli tıptaki incelemenin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Haramidere mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs Haramidere'de arızalanmış aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp Maytalman'a karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarpmıştı. Çarpma sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Maytalman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Çarpan metrobüsün sürücüsü H.A., ise gözaltına alındı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken Eyüp Maytalman'ın cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumundan teslim alındı. Esenyurt Kıraç'ta Hacı Hasan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Maytalman'ın cenazesi memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Belen köyünde defnedilecek. Öte yandan 15 yıldır metrobüs şoförlüğü yapan Maytalman'ın iki kızının olduğu öğrenildi.
Akşam kazadan iki saat sonra ölüm haberini aldıklarını belirten Belen Köyü Derneği Başkanı Erdal Doğan, "Eyüp, benim arkadaşımdı. Beraber aynı yaştayız. Beylikdüzü Haramidere'de arızalanmış otobüs. Otobüs arızalanınca duruyor. Aşağı yola iniyor ve o anda artık dalgın veya uzak mı bilmiyoruz tam o konuyu. Karşıdan gelen metrobüs vuruyor ve o anda bayılıyor. Oradan hastaneye kaldırıyorlar. Biz de akşam hastaneye gidince bir-iki saat sonra ölüm haberini almış olduk. Cenaze Ordu Kabataş Belen köyüne götürülecek" dedi.
Bir hafta önce kendisiyle görüştüğünü belirten akrabası Hacı Doğan, "Benim halamın torunu. Kendisi de son bir hafta önce görüşmüştü. Bana bu işlerin zor olduğunu söylemişti. Yani normalde frene bastığın zaman iki yüz elli ton gibi bir ağırlık söz konusuymuş. Ondan dolayı her an kaza yapabilirim, hakkını helal etsin demişti. ya böyle bir zor tarafı varsa ben de, bu işi bırak yeğenim demiştim. ya girdim bir sefer bu işin içerisine diye, sonuçta geçimimi buradan karşılıyorum. Çıkmam biraz zor olacak demişti. Evet işte İstanbul'da öz akrabası olarak ben dayısının oğluyum. Sürekli görüşürdük. En son bir hafta önce görüştük. Çok ani ölümü beni çok etkiledi. Allah mekanını cennet eylesin. İki tane küçük çocuğu var. Bunların en önemli şeyi ailesinin çocuklar hanımının mağdur edilmemesi en güzel tarafı olur. Hanımı da rahatsız, şeker hastası. 'Çocuklarımın eğitimi benim için öncelik' demişti. Bizim bundan sonraki yapabileceğimiz en güzel şey iki tane kız çocuğunu en güzel şekilde okutmak" diye belirtti. - İSTANBUL
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?