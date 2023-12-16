Beylikdüzü\'nde Motosikletli Kurye Acil Durum Işığı Çaldı

Beylikdüzü'nde bir apartmanın acil durum ışığını sökerek çalan motosikletli kurye yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 10 Aralık günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın binanın giriş kat kısmında bulunan "acil durum" ışıklarını sökerek uzaklaştığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli şahsın tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen şahsın, aynı ilçede bulunan bir yemek dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan A.A. olduğu belirlenerek yakalandı. Şüpheli şahıs beyanında, elektrik ve elektronik aletlere merakı olduğunu, bu sebeple acil durum ışığının mekanik devrelerini incelemek istediğini ve söküp evine götürmek üzere aldığını belirtti. Konu ile ilgili yakalanan şahıs "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şahsın, apartmana girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL