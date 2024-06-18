Beylikdüzü'nde önce tehdit ettiler ardından 2 kez galeriyi kurşunladılar

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Beylikdüzü'nde bulunan bir oto galerinin sahibini arayan kimliği belirsiz şüpheliler işletme sahibinden haraç almak istedi. İşletme sahibi vermek istemeyince önce tehdit edildi daha sonrada galeriyi iki kez kurşunlandı. Galerinin kurşunlandığı o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan bir galeride meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar oto galerinin sahibini arayarak 'Bize borcun var' bahanesiyle para istedi. İşletme sahibi para vermeye yanaşmayınca ertesi gün sabaha karşı motosikletle gelen 2 şüpheli cadde üzerinden geçerek galeriyi kurşunladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan operasyon sonrası şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Baskının ardından galeri sahibine tekrar mesaj atan şüpheliler, 'Madem bizi polise verdin bu sefer ki son bir dahakine senin ve ailenin kafasına sıkacağız' diyerek tekrar tehdit etti. Mesajın ardından 2'inci defa galerisi kurşunlanan galerinin sahibi daha sonra emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Silahlı saldırı sonrası atılan kurşunlardan bazıları galeri içerisinde bulunan arabalara da isabet eti. İşyerinin silahlı saldırıya uğradığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir haftada 2 kez kurşunlanan iş yeri çalışanı Riham Rashid, "Tehdit aldık. 14 Haziran'da şirketimizin sahibine alacak verecek konusunda tehdit mesajı atıyorlar. Şirketin sahibinin hiç kimseye vereceği yoktur. Şirketimizin sahibi aradı, siz kimsiniz bizi nereden tanıyorsunuz diye. Bir kişinin adını vermişler. Bizi bu kişi gönderdi. Şirket sahibinizin çok parası varmış onun için sizden para alacağız dediler. Şirketin sahibi para vermedi. Ertesi gün geliyorlar kurşun sıkıyorlar. Bize haber geliyor polislerle birlikte şirkete geliyoruz. İncelemeler yapılıyor. Polis arkadaşlarımız araştırıyorlar. Kurşunlayan kişilerin evlerine baskın yapıyorlar" dedi.

"Hem çocuklarının hem de ailenin kafasına sıkacağız dediler"

Şüphelilerin evine yapılan baskının ardından tekrar galeri sahibine mesaj atıp, bu son uyarımız diyerek tekrar galerinin kurşunlandığını ifade eden Rashid, "Baskından sonra polis evlerine baskın yaptığı için tekrar geliyorlar 3 kurşun sıkıyorlar. Tekrardan bir mesajda atıyorlar. Madem polise gittiniz bizim evlerimize baskın yaptılar bu son sefer olacak bir dahakine hem şirketin sahibine hem de çocukları ve ailesinin kafasına sıkacağız dediler. Bu kişiler bize şunu söyledi biz Türkiye'de yaşamıyoruz. Devlet bize hiçbir şey yapamıyor. Biz Yunanistan'da oturuyoruz. Bizim elimizin altında çocuklarımız var. Eğer para vermek istemiyorsanız daha tehlikeli kötülükler yaparız dediler. Bu kişileri kim gönderdi hiçbir bilgimiz yoktur. Bizim şirket çok zarar gördü. Camlar ve 2 araba zarar gördü. Yaklaşık 500 - 600 bin liralık zararımız var" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olay sonrası incelemelerinin devam ettiği ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL