Beylikdüzü'nde silahla tehdit ettiği öne sürülen kişi kamerada görüntülendi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde silahla tehdit ettiği öne sürülen kişi kamerada görüntülendi

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Beylikdüzü'nde bir kişinin, konuşmak için çağırdığı adamı silahla tehdit edip hakaret ettiği öne sürüldü. Ölümle tehdit edildiğini iddia eden adamın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, elinde silahla çekim yapan kişinin silahla ateş ettiği anlar da yer aldı.

Beylikdüzü’nde daha önce dolandırılarak aracının elinden alındığını öne süren M.G., kendisini dolandırdığını iddia ettiği E.T. tarafından konuşmak için buluşmaya çağrıldı. Buluşma sırasında silahla tehdit edildiğini ve hakarete uğradığını söyleyen M.G., yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde E.T.’nin elindeki silahla çekim yaptığı ve ardından ateş ettiği anlar yer aldı.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, SİLAHLA KARŞISINA ÇIKTI

Beylikdüzü’nde yaşayan M.G., daha önce dolandırıldığını ve aracının bu şekilde elinden alındığını ileri sürdü. M.G., kendisini dolandırdığını iddia ettiği E.T.’nin konuşmak amacıyla kendisini ilçedeki bir buluşma noktasına çağırdığını belirtti.

Buluşma yerine giden M.G., burada beklemediği bir durumla karşılaştı. E.T.’nin kendisini silahla tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu öne süren M.G., ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

SİLAHLA ÇEKİM YAPTI, ARDINDAN ATEŞ ETTİ

Yaşananlar sırasında cep telefonuyla kayıt alan M.G., olayın görüntülerini kaydetti. Görüntülerde E.T.’nin elinde silahla bulunduğu ve bir süre telefonuyla çekim yaptığı görüldü.

Görüntülerin devamında E.T.’nin elindeki silahla ateş ettiği anlar da kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuBeylikdüzüGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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