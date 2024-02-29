Beylikdüzü'nde sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de de etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalırken trafikte aksamalara neden oldu. İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis Beylikdüzü'nde de etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

29.02.2024 09:44  Güncelleme: 09:45
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Beylikdüzü'nde sis etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de de etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalırken trafikte aksamalara neden oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis Beylikdüzü'nde de etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Beylikdüzü\'nde sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı
Kaynak: İHA

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