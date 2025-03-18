Beylikdüzü'nde Site Yöneticileri ile Sakinler Arasında Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde Site Yöneticileri ile Sakinler Arasında Tartışma

Beylikdüzü'ndeki bir site toplantısında yönetim ile sakinler arasında çıkan tartışma, cep telefonları ve güvenlik kameraları ile kaydedildi. İddialara göre, daha önce husumet bulunan bir kat sakini ile yöneticiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay sonrasında hem site yöneticisi hem de kat sakini birbirlerinden şikayetçi oldu.

18.03.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde 3 bloklu bir sitenin yönetim kurulu toplantısında site sakinleri ve yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yaşanan anlar cep telefonu ve güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Barış Mahallesi'ndeki 3 bloklu 180 daireli bir sitede yaşandı. İddiaya göre, site içerisinde yapılacak olan tadilatlar için düzenlenen toplantı çıkışında daha önce site yönetimi ile tartışmalı olan bir kat sakininin, "biz size bakıyoruz" sözü tartışmaya neden oldu. Çıkan tartışmada taraflardan birisi yaşananları cep telefonu ile kayda aldı. Olay sonrası kat sakini kadın görüntülerle birlikte polis merkezine giderek site yönetiminden şikayetçi oldu. Site yönetimi ise yaşanan olayın güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte kat sahibi hakkında şikayetçi oldu.

"Bu kişilerle daha önce de bir husumetimiz var davalık da olmuştuk"

Yaşananları anlatan site yöneticisi Songül Aydın, "Toplantı sonrasında tam çıkarken site sakini bir kadın tarafından kızıma sözlü tacizde bulunuldu. 'Aç köpekler siz bizim paramızla doyuyorsunuz' diyorlar. Oğlum da bunları duyunca sinirleniyor. Görüntülerde darp edildiği söylenen kişi de oğlum. Burada bizi yanlış tanıtıyorlar. Bu kişilerle daha önce de bir husumetimiz var davalık da olmuştuk. Bize takıntılı bu insanlar. Tamamen bizi yanlış göstermek sitemizi kötülemek amaçlı görüntü çektiler. Olayda darp edildi denilen kişi de oğlumdur. Oğlum ve babası arasında olay oldu. Oğluma tokat attı babası. Bizim görüntülerimizi çekip sadece kendilerine yarayan yerleri veriyorlar. Baba ve oğlunu göstermiyorlar. Burada tamamen yanlış anlatım var site yönetimi ve sitemizin adını çıkarmaya çalışan bir grup insan bunlar" dedi.

Yönetimden Rıfat Aydın ise, "180 daire arasında 5 daire var bize muhalif olan bizi kötülemek amacıyla saldırıyorlar. Biz de bu insanlarla net bir şekilde konuşamıyoruz. O günde dışarıda 5 kişi toplanıp bir bayan arkadaş 'biz bunlara bakıyoruz, bizim ekmeğimizi yiyorsunuz biz sizi besliyoruz' diyorlar. Kızım da duyuyor. Oğlum da bu tartışmaya dahil olmuş. Oğlum epilepsi hastası bu duruma tepki göstermiş. Agresif olması ilaç kullanmasından. Ben de kimseye zarar gelmesin diye oğlumun önüne geçip tokat attım kendisine. Oğlum da o sinirle gidip duvara kafasını bile vurdu. Bizden ne istiyorlar bilmiyoruz. Biz kimsenin parasını yiyorsak belgelesinler ama dedikodu yapmasınlar. Bunların yüzünden sürekli şikayet oluyor siteye polis, belediye geliyor. Ben bu insanları anlamıyorum" şeklinde konuştu.

Güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde tarafların arasında çıkan tartışma ve site yöneticisinin oğlunu sakinleştirmeye çalışması, vatandaşların araya girmesi yer aldı. Öte yandan söz konusu kat sahibi kadın ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Site Yöneticileri ile Sakinler Arasında Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın Bakanlık toplatma kararı aldı Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
Ünlü oryantal Tanyeli’ye veda Eşinin sözleri yürek yaktı Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı
Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun

14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
14:36 Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 16:08:48. #7.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Site Yöneticileri ile Sakinler Arasında Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.