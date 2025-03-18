Beylikdüzü'nde Site Yöneticileri ile Sakinler Arasında Tartışma

Beylikdüzü'nde 3 bloklu bir sitenin yönetim kurulu toplantısında site sakinleri ve yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yaşanan anlar cep telefonu ve güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Barış Mahallesi'ndeki 3 bloklu 180 daireli bir sitede yaşandı. İddiaya göre, site içerisinde yapılacak olan tadilatlar için düzenlenen toplantı çıkışında daha önce site yönetimi ile tartışmalı olan bir kat sakininin, "biz size bakıyoruz" sözü tartışmaya neden oldu. Çıkan tartışmada taraflardan birisi yaşananları cep telefonu ile kayda aldı. Olay sonrası kat sakini kadın görüntülerle birlikte polis merkezine giderek site yönetiminden şikayetçi oldu. Site yönetimi ise yaşanan olayın güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte kat sahibi hakkında şikayetçi oldu.

"Bu kişilerle daha önce de bir husumetimiz var davalık da olmuştuk"

Yaşananları anlatan site yöneticisi Songül Aydın, "Toplantı sonrasında tam çıkarken site sakini bir kadın tarafından kızıma sözlü tacizde bulunuldu. 'Aç köpekler siz bizim paramızla doyuyorsunuz' diyorlar. Oğlum da bunları duyunca sinirleniyor. Görüntülerde darp edildiği söylenen kişi de oğlum. Burada bizi yanlış tanıtıyorlar. Bu kişilerle daha önce de bir husumetimiz var davalık da olmuştuk. Bize takıntılı bu insanlar. Tamamen bizi yanlış göstermek sitemizi kötülemek amaçlı görüntü çektiler. Olayda darp edildi denilen kişi de oğlumdur. Oğlum ve babası arasında olay oldu. Oğluma tokat attı babası. Bizim görüntülerimizi çekip sadece kendilerine yarayan yerleri veriyorlar. Baba ve oğlunu göstermiyorlar. Burada tamamen yanlış anlatım var site yönetimi ve sitemizin adını çıkarmaya çalışan bir grup insan bunlar" dedi.

Yönetimden Rıfat Aydın ise, "180 daire arasında 5 daire var bize muhalif olan bizi kötülemek amacıyla saldırıyorlar. Biz de bu insanlarla net bir şekilde konuşamıyoruz. O günde dışarıda 5 kişi toplanıp bir bayan arkadaş 'biz bunlara bakıyoruz, bizim ekmeğimizi yiyorsunuz biz sizi besliyoruz' diyorlar. Kızım da duyuyor. Oğlum da bu tartışmaya dahil olmuş. Oğlum epilepsi hastası bu duruma tepki göstermiş. Agresif olması ilaç kullanmasından. Ben de kimseye zarar gelmesin diye oğlumun önüne geçip tokat attım kendisine. Oğlum da o sinirle gidip duvara kafasını bile vurdu. Bizden ne istiyorlar bilmiyoruz. Biz kimsenin parasını yiyorsak belgelesinler ama dedikodu yapmasınlar. Bunların yüzünden sürekli şikayet oluyor siteye polis, belediye geliyor. Ben bu insanları anlamıyorum" şeklinde konuştu.

Güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde tarafların arasında çıkan tartışma ve site yöneticisinin oğlunu sakinleştirmeye çalışması, vatandaşların araya girmesi yer aldı. Öte yandan söz konusu kat sahibi kadın ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi. - İSTANBUL