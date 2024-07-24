Beylikdüzü'nde Terör Operasyonu: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı, Silahlar Ele Geçirildi

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Beylikdüzü'nde Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri, bir sitenin dairesine terör operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken evden silahlar çıktığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri, önceki akşam Beylikdüzü'nde bir sitenin dairesine operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken evden çok sayıda silah da ele geçirildi. Operasyona ilişkin polis tarafından henüz bir bilgi paylaşılmazken olay yeri inceleme ekiplerinin de uzun süre çalışma yaptığı görüldü. - İSTANBUL