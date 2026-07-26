Beylikdüzü'nde Trafik Saldırısı: Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Trafik Saldırısı: Sürücü Yakalandı

Beylikdüzü\'nde Trafik Saldırısı: Sürücü Yakalandı
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İstanbul Beylikdüzü'nde tartıştığı sürücüye saldıran kişi yakalandı, 180 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde aracından inerek tartıştığı sürücüye saldıran kişi yakalandı. Sürücüye 180 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

İddiaya göre, Beylikdüzü'ne geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir sürücü, aracından inerek trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, sanal devriye çalışmaları kapsamında görüntüler incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücü Y.B. tespit edildi. Yakalanan sürücüye, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ihlalinden toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü Y.B., hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa, Trafik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Trafik Saldırısı: Sürücü Yakalandı - Son Dakika

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