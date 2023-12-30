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Beylikdüzü'nde trafikte makas atan sürücüye 4 bin 64 TL para cezası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde trafikte makas atan sürücüye 4 bin 64 TL para cezası

Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, trafikte makas atarak diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Olayın cep telefonu kamerasıyla görüntülenmesi üzerine sürücü tespit edildi ve 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Beylikdüzü\'nde trafikte makas atan sürücüye 4 bin 64 TL para cezası
30.12.2023 - 09:45,
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Beylikdüzü'nde trafikte makas atarak seyreden sürücüye 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Davut Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CFN 031 plakalı otomobilin sürücüsü E.S. makas atıp araçların arasından ilerlemeye başladı. Trafiği ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan şahıs, trafikteki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konu ile ilgili harekete geçen Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu şahsı tespit etti. Sürücü E.S.'ye Karayolu Trafik Kanunu 46/2g maddesinden 4 bin 64 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde trafikte makas atan sürücüye 4 bin 64 TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde trafikte makas atan sürücüye 4 bin 64 TL para cezası - Son Dakika
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