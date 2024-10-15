Beylikdüzü\'nde Uyuşturucu Operasyonu

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İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon düzenleyen polis ekipleri 3 şahsı yakaladı. Operasyonda 890 gr. marihuana, 75 kök uyuşturucu madde bitkisi ele geçirilirken, uyuşturucu serası kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanarak suçların önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Beylikdüzü'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 13.10.2024 tarihi saat 18.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. İçeride bulunan C.A., B.K. ve M.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 890 gr. Marihuana, 75 kök uyuşturucu madde bitkisi, 3 adet led aydınlatma cihazı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet hava filtreleme cihazı ele geçirildi. Emniyete işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" 14.10.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL