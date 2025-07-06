Beylikdüzü\'nde Yangın Paniği

Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yanan alan havadan görüntülendi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışması devam ederken, yanan alan havadan görüntülendi. - İSTANBUL