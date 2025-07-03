Beylikdüzü\'nde Yayaya Araba Çarptı

Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına araba çarptı. Kadının hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah erken saatlerde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Ali Çelebi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kadının yaşadığı kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için yola çıkan kadına bir otomobilin çarptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL