Beylikdüzü\'nde Yola Yağ Döküldü

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İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde yola yağ döküldü. Dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin zor anlar yaşadığı o anlar kameralara yansıdı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yola dökülen yağ, trafiği olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yola çıkan onlarca sürücü yağ nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyebilmek için mücadele verdi. Caddeye giren bir tırın da yolda kalmasıyla diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği ve bazı araçların yolda kaldığı o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL