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Beylikdüzü'nde zincir marketin deposu alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir zincir marketin deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken deponun alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi Avrasya Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevli suretle yanan depoyu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Caddeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, tedbir amacıyla caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale dönerken marketin deposunda maddi zarar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun alev alev yandığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.