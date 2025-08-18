Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 20 kişi hakkında tutuklama talebi - Son Dakika
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 20 kişi hakkında tutuklama talebi

18.08.2025 17:10
Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 20 kişi için savcılık tutuklama talep etti.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Adliyede, şüphelilerin ifadesini almak üzere 11 savcı görevlendirildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İfade işlemleri sonrasında aralarında Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 35'inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülmüş, 9 şüphelinin de Ongun'un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği bildirilmişti.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Çalışmaların devamında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde: "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye ile eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barisduman33:
    hızla devam CHP’den başka belediye değildir kesin bu şekilde İstanbul’u aldı ?? 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 20 kişi hakkında tutuklama talebi
