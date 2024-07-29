Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'nde Yangın Çıktı
Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. İstanbul'da yaşanan olayda, itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yangına müdahale etmeye başladı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
29.07.2024 15:05:08. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?