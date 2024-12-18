Beyoğlu Hasköy Mahallesi Sakinleri Çamur İçinde İsyan Etti - Son Dakika
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Beyoğlu Hasköy Mahallesi Sakinleri Çamur İçinde İsyan Etti

İstanbul'da İBB ve İSKİ tarafından devam eden altyapı çalışmaları, Beyoğlu Hasköy Mahallesi'nde yaşayanları büyük sıkıntıya soktu. Mahalle sakinleri, günlerdir çamur içinde kalmaktan ve kesintilerden şikayetçi.

18.12.2024 16:20
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ tarafından yapılan ve aylardır devam eden zemin onarım ve alt yapı çalışması Beyoğlu Hasköy mahallesi sakinlerini adeta canından bezdirdi. Çamur altında kalan mahalle sakinleri, "Bu insanların düzgün yolda yürümeye hakkı yok mu? Yollar çamur içinde" diyerek bir türlü bitmeyen çalışmalara tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hasköy Mahallesi Şaban Deresi Sokak'ta, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen ve aylardır devam eden zemin onarım ve alt yapı çalışması mahalle sakinlerini adeta canından bezdirdi. Sokaklarının çamur altında kalması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen mahalleli, uzun süredir devam eden çalışmaların bir türlü sonlandırılmamasına isyan etti. Mahalle esnafı ise çalışmalar sırasında sık sık elektrik, su ve doğalgaz kesintisi yaşandığını belirterek, sıkıntılarının bir an önce giderilmesini istedi.

Çalışmaların yürütüldüğü Şaban Deresi Sokak'ta 10 yılı aşkın süredir ikamet eden Murat Çam, "Yolları bir türlü bitiremediler. Yaklaşık 6 aydır bu şekilde. Bitirmeye çalışıyorlar ama ne zaman bitecek bilmiyoruz. İnşallah kısa sürede bitirirler" dedi.

"Evimize ve dükkanımıza giderken çamur içinde kalıyoruz"

Mahalle sakinlerinden İlyas Ateş, vatandaş olarak yetkililerden hizmet beklediklerini belirterek, "Kaç zamandır bu yollar böyle, bu iş bu zamana bırakılır mı? Bu insanların düzgün yolda yürümeye hakkı yok mu? Yollar çamur içinde. Evimize ve dükkanımıza giderken çamur içinde kalıyoruz. Hiç memnun değiliz. Halk olarak hizmet bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu iş tamamen İBB'nin işi ama onlar da hiç ilgilenmiyorlar"

Aynı mahalle de yaşayan Şengül Güneş ise, "Çok mağduruz. Yetkili birini bulup da derdimizi anlatamıyoruz. Çalışanlara soruyoruz, hepsi bizi geçiştiriyor. Aylardır mahalleli olarak bizler çamur içindeyiz. Muhtarımıza gidiyoruz. Bilgi almak için ancak onun da yapacağı bir şey yok. Bu tamamen İBB'nin işi. Onlar da hiç ilgilenmiyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu Hasköy Mahallesi Sakinleri Çamur İçinde İsyan Etti - Son Dakika

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