Beyoğlu\'nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı

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Geçtiğimiz hafta, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, evine dönen 23 yaşındaki genç bir kadın, 2 şahıs tarafından sokak ortasında tacize uğradı. Şüpheliler, genç kadını duvara sıkıştırarak tehdit etti ve fiziksel saldırıda bulundu. Yaşananların şiddeti, çevredekileri dehşete düşürdü.

SOKAK ORTASINDA YAŞANAN KABUS

Olay anına ait görüntülerde, şahısların önlerinde yürüyen genç kızı köşeye sıkıştırıp öpmeye kalktığı ve yere düşürdükleri kızın üzerine çıkmaya çalıştıkları görüldü. Genç kadının çığlıkları ise gece sessizliğinde yankılandı.

SUÇ DOSYALARI YİNE KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişlerinde gasptan, adam yaralamaya, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç kaydı olduğu öğrenildi. Bu durum, toplum güvenliğini tehdit eden bu tür olayların tesadüfi olmadığını gösteriyor.

"AMCAMIN KIZI" YALANI TUTMADI

Olay yerine gelen bir vatandaşın müdahalesiyle durdurulan şüphelilerden biri, yakalanma anında genç kadının amcasının kızı olduğunu iddia ederek durumu kurtarmaya çalıştı. Ancak bu yalan, güvenlik kameralarındaki görüntülerle çökertildi.