Beyoğlu'nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı

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İstanbul Beyoğlu'nda 2 şahıs, sokakta yürürken köşeye sıkıştırdıkları genç kızı taciz etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıslardan birinin genç kızı zorla öpmeye çalıştığı ve yere düşürerek üzerine çıktığı anlar yer aldı. Şahıslar polis tarafından gözaltına alınırken gasptan, adam yaralamaya, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

04.10.2024 11:38
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Geçtiğimiz hafta, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, evine dönen 23 yaşındaki genç bir kadın, 2 şahıs tarafından sokak ortasında tacize uğradı. Şüpheliler, genç kadını duvara sıkıştırarak tehdit etti ve fiziksel saldırıda bulundu. Yaşananların şiddeti, çevredekileri dehşete düşürdü.

SOKAK ORTASINDA YAŞANAN KABUS

Olay anına ait görüntülerde, şahısların önlerinde yürüyen genç kızı köşeye sıkıştırıp öpmeye kalktığı ve yere düşürdükleri kızın üzerine çıkmaya çalıştıkları görüldü. Genç kadının çığlıkları ise gece sessizliğinde yankılandı.

SUÇ DOSYALARI YİNE KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişlerinde gasptan, adam yaralamaya, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç kaydı olduğu öğrenildi. Bu durum, toplum güvenliğini tehdit eden bu tür olayların tesadüfi olmadığını gösteriyor.

"AMCAMIN KIZI" YALANI TUTMADI

Olay yerine gelen bir vatandaşın müdahalesiyle durdurulan şüphelilerden biri, yakalanma anında genç kadının amcasının kızı olduğunu iddia ederek durumu kurtarmaya çalıştı. Ancak bu yalan, güvenlik kameralarındaki görüntülerle çökertildi.

Beyoğlu\'nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı

İstanbul, Güvenlik, Beyoğlu, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • mustafa sagdic:
    hindistana bile rahmet okutuyorlar. hukumet ne is yapiyor kendi konforunu dusunmekten baska ? sokaklarin haline bak. 91 12 Yanıtla
  • Hasan Keleş:
    Pislik yuvası pislik 100 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hukumet hala saray yaptirmanin derdine. kendini korutmanin derdinde. sokaklardan hicbirinin haberi yok. 65 16 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    mademki suç makinesi neden dışarda türkiye cumhuriyeti devleti kanunları yetersiz..... 53 1 Yanıtla
  • ASLAN ALİ:
    Sonradan gelen arkadaşlar adamsınız 50 0 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Allah korusun bu kıza birşey olsaydı ( ölseydi) bu kadar suçtan birinin yine dışarda olması toplumu kötü etkilerdi Adalet istiyoruz 38 0 Yanıtla
  • YoH null:
    bunları yakalayın ve gerekeni yapın derhal 33 0 Yanıtla
  • Orhan Akyüz:
    yeter artık sayın adalet bakanı İçişleri bakanı bu pislikler nasıl sokaklarda geziyor siz bu yaşananları görmüyor musunuz ne olacak bu işin sonu. 31 1 Yanıtla
  • Harun Demirci:
    Bunları salan Hakim ve savcıların suçu aynısını kendi yakınlarına yapsınlar en ağır cezaya çarptırılar. Yasalar ağırlaştırılmadigi sürece bunlar takı bir polisi vurduklarinda hapse girer 23 0 Yanıtla
  • Ramo:
    vay onun bunun çocuklarına bak hele bak 19 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 2 şahıs sokakta yürüyen genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı - Son Dakika
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