Beyoğlu'nda 9 Katlı Otelin Bodrum Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 9 Katlı Otelin Bodrum Katında Yangın Çıktı

Beyoğlu\'nda 9 Katlı Otelin Bodrum Katında Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, dumanların üst katları sarması sonucu mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

23.08.2024 01:13
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Beyoğlu'nda 9 katlı otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların üst katları sardığı yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi üzerindeki 9 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören otel çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının merkezine inerek söndürme çalışmasına başladı. Dumanların binayı sardığı yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında 2 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, otelde uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda 9 Katlı Otelin Bodrum Katında Yangın Çıktı - Son Dakika

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