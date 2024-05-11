Beyoğlu'nda Anneler Günü için sipariş götüren kuryeye kaza: Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Anneler Günü için sipariş götüren kuryeye kaza: Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu\'nda Anneler Günü için sipariş götüren kuryeye kaza: Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu'nda Anneler Günü için sipariş götüren bir kurye, Haliç Köprüsü üzerinde hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, sipariş ise başka bir kurye tarafından gideceği adrese götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

11.05.2024 13:16
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Beyoğlu'nda Anneler Günü için sipariş götüren kuryeye, Haliç Köprüsü üzerinde hafriyat kamyonu çarptı. Yaralanan kurye ambulans ile hastaneye kaldırılırken, taşıdığı sipariş ise başka bir kurye tarafından gideceği adrese götürüldü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Köprüsü üzerinden Edirne istikametine gitmekte olan ve Anneler Günü için çiçek siparişi götüren kurye Emir Bayrak idaresindeki 34 HNH 075 plakalı motosiklete, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CKY 790 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun çarpması ile yaralanan sürücü düştü. Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle Edirne istikametinde oluşan trafik, kazanın kaldırılmasından sonra açıldı. Kuryenin taşıdığı sipariş ise olay yerine çağrılan başka bir kurye tarafından gideceği adrese götürüldü.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Anneler Günü için sipariş götüren kuryeye kaza: Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Anneler Günü için sipariş götüren kuryeye kaza: Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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