Beyoğlu'nda Hırsız Suçüstü Yakalandı

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Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızını Güven Timleri böyle yakaladı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda uyuklayan bir kişinin cep telefonunu çalan hırsız, Güven Timleri tarafından suç üstü yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevliler 7 Eylül Cumartesi günü Beyoğlu'nda, şüpheli bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli, ara sokakta uyuklayan bir kişinin üzerindeki cep telefonunu el çabukluğu ile alarak elindeki poşete attı. A.T. isimli şüpheli olay yerinde suçüstü yakalanırken, cep telefonu ise ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. hakkında açıktan hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.