Beyoğlu'nda freni patlayan taksi refüje çıkarak durabildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda freni patlayan taksi refüje çıkarak durabildi

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Beyoğlu'nda bir ticari taksi içerisinde turist yolcuları taşıdığı esnada freni boşalınca kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı. Kazada can kaybı yaşanmazken turistler hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30.08.2024 10:51
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Beyoğlu'nda freni patlayan taksi refüje çıkarak durabildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir ticari taksi içerisinde turist yolcuları taşıdığı esnada freni boşalınca kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken turistler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde iki kadın bir erkek turistle seyir halinde olan 34 TAT 68 plakalı ticari taksi kazaya karıştı. İddiaya göre Şişhane'de rampa aşağı indiği esnada freni patlayan taksi önce demir bariyerleri yıkmasının ardından orta refüje çıktı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan turistler büyük panik yaşadı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemede bulunurken sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahalede bulundu. Daha sonra hafif yaralı turistleri polis ekiplerinin yardımıyla tedbir amaçlı olarak başka bir ticari taksiyle hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda freni patlayan taksi refüje çıkarak durabildi - Son Dakika

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