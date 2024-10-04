Beyoğlu'nda genç kadına taciz olayında yeni gelişme - Son Dakika
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Beyoğlu'nda genç kadına taciz olayında yeni gelişme

Beyoğlu'nda genç kadına taciz olayında yeni gelişme Gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 şüpheli tekrar gözaltına alındı İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayında yeni bir gelişme yaşandı.

04.10.2024 23:53
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Beyoğlu'nda genç kadına taciz olayında yeni gelişme

Gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 şüpheli tekrar gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayında yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan taciz skandalı sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Olay, 24 Eylül tarihinde Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan İrem A.'nın peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmeye başlamıştı. Genç kızı duvara sıkıştıran şahıslardan biri, daha sonra genç kızı yere yatırarak taciz etmeye devam etmişti. Şahsın yanında duran arkadaşı ise olanları seyretti. Genç kızın yerde tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Şahıslar vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, tacize uğrayan genç kız yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmişti.

Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu ve savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alındıkları öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansımıştı

2 şahıs tarafından genç kıza yönelik taciz skandalı güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda genç kadına taciz olayında yeni gelişme - Son Dakika

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