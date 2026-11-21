İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, park ücreti ödemek istemeyen sürücüleri "Aracınız zarar görür" diyerek tehdit ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, caddenin her iki tarafını işgal eden şüphelilerin araçlarını park etmek isteyen sürücülerden ücret istediği belirlendi. Şüphelilerin, ödeme yapmayı kabul etmeyen veya istenen ücreti yüksek bulan sürücüleri "Aracınız zarar görür" diyerek para vermeye zorladığı öne sürüldü.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği Ş.Ü. (62), A.Ü. (31), H.Ü. (28) ve İ.G.'yi (42) yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.